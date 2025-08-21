Promille-Fahrt endet im Feld – Beifahrer verletzt

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Zillertal: Ein 44-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses von der Fahrbahn abkam, eine Straßenlaterne sowie ein Schild rammte und letztlich im angrenzenden Feld landete. Der Beifahrer erlitt Verletzungen – der Lenker kam mit dem Schrecken davon. Er war laut Polizei betrunken!
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 1.30 Uhr. Der 44-jährige Ungar war mit seinem Auto auf der B169 Zillertalstraße talauswärts unterwegs, als er bei Mayrhofen plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne und ein Schild prallte. Der beschädigte Pkw kam schließlich schwer beschädigt im angrenzenden Feld zum Stillstand.
Ein durchgeführter Alkomattest beim 44-jährigen Lenker ergab eine starke Alkoholisierung.
Die Polizei
Begleiter mit Rettung ins Krankenhaus
Der Beifahrer zog sich durch den Unfall Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Lenker selbst sei unverletzt geblieben. „Ein durchgeführter Alkomattest beim 44-jährigen Lenker ergab eine starke Alkoholisierung“, berichtete die Polizei.
Am Auto entstand schwerer Sachschaden. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die zuständige Bezirkshauptmannschaft Schwaz.
