Promille-Fahrt endet im Feld – Beifahrer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 1.30 Uhr. Der 44-jährige Ungar war mit seinem Auto auf der B169 Zillertalstraße talauswärts unterwegs, als er bei Mayrhofen plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne und ein Schild prallte. Der beschädigte Pkw kam schließlich schwer beschädigt im angrenzenden Feld zum Stillstand.