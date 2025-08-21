FPÖ-Vize: „Werden das intern klären“

„Wir klären das intern“, so der Faistenauer. Neben Teufl fallen auch immer wieder die Namen Karin Berger und Ed Egger, ebenso wie Wolfgang Viertler. Letzterer war jahrelang Bürgermeister in Mittersill, sitzt für die FPÖ im Landeskliniken-Aufsichtsrat und weiß daher um die Problematik im Gesundheits- und Sozialwesen und hat sich mittlerweile in den politischen Ruhestand verabschiedet. Er wäre also – zumindest politisch gesehen – verfügbar. Er winkt aber ab: „Ich habe eine andere Lebensplanung“, sagt er zur „Krone“.