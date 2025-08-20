Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Besitzer

Dieses Teil beschädigte acht Autos auf der A10

Salzburg
20.08.2025 16:00
Der Besitzer dieser Auffahrtsrampe wird gesucht.
Der Besitzer dieser Auffahrtsrampe wird gesucht.(Bild: LPD Salzburg)

Eine sogenannte Auffahrtsrampe eines Anhängers oder eines Lkw lag Mittwochfrüh auf dem Mittelstreifen der Tauernautobahn (A10) bei Pfarrwerfen. Mit großen Folgen: Acht Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen oder abbremsen und beschädigten ihre Reifen. Alle Pkws mussten abgeschleppt werden. 

0 Kommentare

Die Rampe dürfte ein Lenker bei der Fahrt auf der A10 in Richtung Villach verloren haben. Er lag in den frühen Morgenstunden auf dem Mittelstreifen, berichteten jene Lenker, deren Reifen durch diesen Gegenstand beschädigt wurden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Polizisten fanden die Rampe später am linken angrenzenden Grünstreifen. Eine zweite entdeckten die Beamten einige Kilometer später auf dem Pannenstreifen. Kurzzeitig musste auch der A10-Bereich bei der Tunnelgruppe in Werfen gesperrt werden.

Lesen Sie auch:
Polizisten notierten sich gleich die Präsidenten-Beleidigung. (Symbol)
Anstandsverletzung
Präsident beschimpft: 100 Euro Strafe für Schüler
20.08.2025

Um Hinweise gebeten
Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer der Rampen: Hinweisgeber oder Zeugen können sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Anif melden unter der Nummer 059/133 5111.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
209.769 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
190.498 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
185.662 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3121 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1473 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
972 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf