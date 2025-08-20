Dieses Teil beschädigte acht Autos auf der A10

Die Rampe dürfte ein Lenker bei der Fahrt auf der A10 in Richtung Villach verloren haben. Er lag in den frühen Morgenstunden auf dem Mittelstreifen, berichteten jene Lenker, deren Reifen durch diesen Gegenstand beschädigt wurden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Polizisten fanden die Rampe später am linken angrenzenden Grünstreifen. Eine zweite entdeckten die Beamten einige Kilometer später auf dem Pannenstreifen. Kurzzeitig musste auch der A10-Bereich bei der Tunnelgruppe in Werfen gesperrt werden.