Dieses Teil beschädigte acht Autos auf der A10

Eine sogenannte Auffahrtsrampe eines Anhängers oder eines Lkw lag Mittwochfrüh auf dem Mittelstreifen der Tauernautobahn (A10) bei Pfarrwerfen. Mit großen Folgen: Acht Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen oder abbremsen und beschädigten ihre Reifen. Alle Pkws mussten abgeschleppt werden.
Die Rampe dürfte ein Lenker bei der Fahrt auf der A10 in Richtung Villach verloren haben. Er lag in den frühen Morgenstunden auf dem Mittelstreifen, berichteten jene Lenker, deren Reifen durch diesen Gegenstand beschädigt wurden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Polizisten fanden die Rampe später am linken angrenzenden Grünstreifen. Eine zweite entdeckten die Beamten einige Kilometer später auf dem Pannenstreifen. Kurzzeitig musste auch der A10-Bereich bei der Tunnelgruppe in Werfen gesperrt werden.
Um Hinweise gebeten
Jetzt sucht die Polizei nach dem Besitzer der Rampen: Hinweisgeber oder Zeugen können sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Anif melden unter der Nummer 059/133 5111.
