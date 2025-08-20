Motorradfahrer mit Drogen und ohne Schein gestoppt

Das Tennengau-Shuttle brannte in Adnet völlig aus
47 Einsatzkräfte dabei
Die Polizei stoppte am Dienstag in der Stadt Salzburg einen 18-jährigen Motorradlenker, der Drogen dabei hatte und ohne Führerschein unterwegs war. Eine Anzeige folgt.
Der 18-jährige Belgier war in der Rudolf-Biebl-Straße unterwegs, als ihn Polizisten stoppten. Er konnte keinen Führerschein vorweisen. Motorrad und Kennzeichentafeln waren gestohlen.
Der gestoppte Lenker hatte außerdem Drogen dabei. Motorrad, Rauschgift und Kennzeichen wurden sichergestellt. Der 18-Jährige wird angezeigt.
