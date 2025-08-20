Jetzt fix! Volksschule Zell am See bleibt bestehen

Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass die Volksschule mitten in der Bezirkshauptstadt Zell am See vor dem Aus steht. Wegen des Lehrermangels wurde schon überlegt, die Kinder auf die Schulstandorte in Thumersbach und Schüttdorf aufzuteilen. Die Gemeinde Zell am See war wegen der Mängel am Schulgebäude in die Kritik geraten.