Ganz ohne Fans

Eisbullen testeten hinter verschlossenen Türen!

Salzburg: Sport-Nachrichten
20.08.2025 14:30
Lucas Thaler und die Eisbullen mussten zweimal gegen Kosice ran!
Lucas Thaler und die Eisbullen mussten zweimal gegen Kosice ran!(Bild: Christian Bruna - EC Red Bull Salzburg)

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg bestritt nicht nur eines, sondern zwei Testspiele gegen Kosice. Während man am Samstag offiziell und vor Fans mit 1:2 nach Verlängerung verlor, ging es am Montag erneut gegen das Team aus der Slowakei. Kurios: Den zweiten Test hielten die Bulls geheim. Ohne Zuschauer. Ohne Presse. Am Ende stand eine 1:2-Penaltyschlappe zu Buche.

Das hat es so wohl noch nie gegeben: Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg bestritt am Montag um 15 Uhr ein geheimes Testspiel gegen Kosice. Hinter verschlossenen Türen und ganz ohne Zuschauer. Aufgrund der achtstündigen Anfahrt fragten die Osteuropäer bei den Mozartstädtern an, ein zweites Testspiel zu bestreiten. Weder auf den Social-Media-Kanälen beider Vereine noch auf den Klubhomepages war von der Partie etwas zu lesen. Nach Maximilian Wurzers 1:0-Führungstreffer kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Manny Viveiros ohne sechs Stammspieler den Ausgleich. Im Penaltyschießen hatten die Slowaken dann das glücklichere Händchen: 1:2.

Lesen Sie auch:
Hört man sich in der Liga um, feiern am Ende der Saison wieder die Eisbullen.
Liga ist sich einig
Die Eisbullen landen den fünften Titel-Streich
20.08.2025

Red Bull Salzburg ohne Dennis Robertson zum Salute
Beim Mittwochstraining fehlte neben dem verletzten Ali Wukovits auch Dennis Robertson. Nach Informationen der „Krone“ weilt der Kanadier derzeit aus privaten Gründen in der Heimat, soll aber schon am Montag wieder an die Salzach zurückkehren. Ab Freitag steigt das Red Bull Salute-Einladungsturnier in Zell am See. Zum Auftakt treffen die Bullen auf den EV Zug aus der Schweiz. 

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
