Eisbullen testeten hinter verschlossenen Türen!

Das hat es so wohl noch nie gegeben: Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg bestritt am Montag um 15 Uhr ein geheimes Testspiel gegen Kosice. Hinter verschlossenen Türen und ganz ohne Zuschauer. Aufgrund der achtstündigen Anfahrt fragten die Osteuropäer bei den Mozartstädtern an, ein zweites Testspiel zu bestreiten. Weder auf den Social-Media-Kanälen beider Vereine noch auf den Klubhomepages war von der Partie etwas zu lesen. Nach Maximilian Wurzers 1:0-Führungstreffer kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Manny Viveiros ohne sechs Stammspieler den Ausgleich. Im Penaltyschießen hatten die Slowaken dann das glücklichere Händchen: 1:2.