Eisbullen testeten hinter verschlossenen Türen!

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg bestritt nicht nur eines, sondern zwei Testspiele gegen Kosice. Während man am Samstag offiziell und vor Fans mit 1:2 nach Verlängerung verlor, ging es am Montag erneut gegen das Team aus der Slowakei. Kurios: Den zweiten Test hielten die Bulls geheim. Ohne Zuschauer. Ohne Presse. Am Ende stand eine 1:2-Penaltyschlappe zu Buche.
Das hat es so wohl noch nie gegeben: Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg bestritt am Montag um 15 Uhr ein geheimes Testspiel gegen Kosice. Hinter verschlossenen Türen und ganz ohne Zuschauer. Aufgrund der achtstündigen Anfahrt fragten die Osteuropäer bei den Mozartstädtern an, ein zweites Testspiel zu bestreiten. Weder auf den Social-Media-Kanälen beider Vereine noch auf den Klubhomepages war von der Partie etwas zu lesen. Nach Maximilian Wurzers 1:0-Führungstreffer kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Manny Viveiros ohne sechs Stammspieler den Ausgleich. Im Penaltyschießen hatten die Slowaken dann das glücklichere Händchen: 1:2.
Red Bull Salzburg ohne Dennis Robertson zum Salute
Beim Mittwochstraining fehlte neben dem verletzten Ali Wukovits auch Dennis Robertson. Nach Informationen der „Krone“ weilt der Kanadier derzeit aus privaten Gründen in der Heimat, soll aber schon am Montag wieder an die Salzach zurückkehren. Ab Freitag steigt das Red Bull Salute-Einladungsturnier in Zell am See. Zum Auftakt treffen die Bullen auf den EV Zug aus der Schweiz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.