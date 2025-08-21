„Lukas hat das Potenzial für die Top-100 der Welt“

Das Abenteuer US Open war für Lukas Neumayer schnell vorbei. Der Radstädter scheiterte in New York bereits in der ersten Qualifikationsrunde, verlor gegen den Peruaner Ignacio Buse mit 6:7, 7:6 und 1:6. Trotz dieser Enttäuschung kann der 22-Jährige mit seiner bisherigen Saison durchaus zufrieden sein. „Ich spiele heuer viel konstanter“, weiß der Pongauer, der kürzlich zum bereits sechsten Mal in seiner Karriere in einem Challenger-Finale stand. Auf den ersten Titel auf dieser Ebene wartet er noch.