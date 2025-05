Sieben Menschen auf Straße in Mexiko erschossen

Der Fundort gehört zu einem mexikanischen Bundesstaat, der am stärksten unter der Gewalt krimineller Banden leidet. Im vergangenen Jahr wurden in Guanajuato 3151 Menschen ermordet, das sind 10,5 Prozent aller Morde Mexikos. Gleichzeitig gehört die Region aber auch zu den touristischen und industriellen Hochburgen des Landes, so sind etwa Werke großer Autobauer angesiedelt.