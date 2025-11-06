Drama am Glockner: Soldat nach Übung vor Gericht

Was genau passiert ist, listet die Anklage auf: Im Zuge der Ausbildung eines Radarbataillons hatte der Beschuldigte eine anspruchsvolle Skitour von der Johanneshütte über das Defreggerhaus zur Überschreitung des Großvenedigers in 3657 Metern geplant, danach eine Abfahrt über das Obersulzbachkees. Allerdings wurde die 13-köpfige Truppe von Schlechtwetter überrascht – es begann beim Aufstieg bei minus sechs Grad zu schneien, dichter Nebel zog auf, ebenso eisiger Wind.