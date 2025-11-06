Vorteilswelt
Dallas Cowboys trauern

NFL-Profi (24) stirbt 3 Tage nach erstem Touchdown

US-Sport
06.11.2025 16:34
Marshawn Kneeland wurde gerade einmal 24 Jahre alt.
Marshawn Kneeland wurde gerade einmal 24 Jahre alt.

Die Dallas Cowboys trauern um Marshawn Kneeland. Der Defensive End der Dallas Cowboys ist am Donnerstag im Alter von gerade einmal 24 Jahren überraschend gestorben. Erst am Montagabend hatte er seinen ersten Touchdown in der NFL erzielt.

„Wir sind zutiefst betroffen von der tragischen Nachricht, dass Cowboys-Profi Marshawn Kneeland verstorben ist. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina, seiner Familie, Freunden und seinen Teamkollegen“, bestätigte die NFL den Tod des US-Amerikaners.

2024 hatten sich die Dallas im Draft für den 1,91 Meter großen Defensivspieler entschieden, seither brachte es Kneeland auf 26 Tackles für die Cowboys. Beim 17:27 gegen die Arizona Cardinals war der 24-Jährige nach einem geblockten Punt zu seinem ersten Touchdown gelaufen. Woran Kneeland starb, ist öffentlich nicht bekannt. 

