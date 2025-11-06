NFL-Profi (24) stirbt 3 Tage nach erstem Touchdown

2024 hatten sich die Dallas im Draft für den 1,91 Meter großen Defensivspieler entschieden, seither brachte es Kneeland auf 26 Tackles für die Cowboys. Beim 17:27 gegen die Arizona Cardinals war der 24-Jährige nach einem geblockten Punt zu seinem ersten Touchdown gelaufen. Woran Kneeland starb, ist öffentlich nicht bekannt.