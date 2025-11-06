NFL-Profi (24) stirbt 3 Tage nach erstem Touchdown

Die Dallas Cowboys trauern um Marshawn Kneeland. Der Defensive End der Dallas Cowboys ist am Donnerstag im Alter von gerade einmal 24 Jahren überraschend gestorben. Erst am Montagabend hatte er seinen ersten Touchdown in der NFL erzielt.
„Wir sind zutiefst betroffen von der tragischen Nachricht, dass Cowboys-Profi Marshawn Kneeland verstorben ist. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina, seiner Familie, Freunden und seinen Teamkollegen“, bestätigte die NFL den Tod des US-Amerikaners.
2024 hatten sich die Dallas im Draft für den 1,91 Meter großen Defensivspieler entschieden, seither brachte es Kneeland auf 26 Tackles für die Cowboys. Beim 17:27 gegen die Arizona Cardinals war der 24-Jährige nach einem geblockten Punt zu seinem ersten Touchdown gelaufen. Woran Kneeland starb, ist öffentlich nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.