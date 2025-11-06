Ajax Amsterdam schmeißt Trainer Heitinga raus!

Ajax Amsterdam hat auf die enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Wochen reagiert und Trainer John Heitinga freigestellt!
Unter dem Ex-Profi enttäuschte der niederländische Traditionsklub vor allem international. In der Champions League ist Ajax nach vier Niederlagen und 1:14 Toren in den ersten vier Spielen Tabellenletzter. Am Mittwoch hatte es daheim ein 0:3 gegen Galatasaray Istanbul gegeben.
Auch in der heimischen Meisterschaft liegen die Amsterdamer als Tabellenvierter bereits acht Punkte hinter dem Führungsduo Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven. Heitinga hatte den Posten bei Ajax erst im Sommer übernommen, sein Vertrag lief noch bis Sommer 2027.
Nachfolger Erik ten Hag?
Als Nachfolger ist Erik ten Hag im Gespräch, von dem sich Bayer Leverkusen nach nur zwei Spieltagen getrennt hatte. Interimistisch wird Fred Grim das Team trainieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.