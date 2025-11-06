Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enttäuschung pur

Ajax Amsterdam schmeißt Trainer Heitinga raus!

Fußball International
06.11.2025 17:38
John Heitinga
John Heitinga(Bild: AFP/OLAF KRAAK)

Ajax Amsterdam hat auf die enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Wochen reagiert und Trainer John Heitinga freigestellt!

0 Kommentare

Unter dem Ex-Profi enttäuschte der niederländische Traditionsklub vor allem international. In der Champions League ist Ajax nach vier Niederlagen und 1:14 Toren in den ersten vier Spielen Tabellenletzter. Am Mittwoch hatte es daheim ein 0:3 gegen Galatasaray Istanbul gegeben.

Auch in der heimischen Meisterschaft liegen die Amsterdamer als Tabellenvierter bereits acht Punkte hinter dem Führungsduo Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven. Heitinga hatte den Posten bei Ajax erst im Sommer übernommen, sein Vertrag lief noch bis Sommer 2027.

Lesen Sie auch:
Ajax Amsterdam ging auch zu Hause gegen Galatasaray Istanbul unter. 
Trainer vor Rauswurf?
„Lachnummer Europas!“ Entsetzen nach CL-Pleite
06.11.2025

Nachfolger Erik ten Hag?
Als Nachfolger ist Erik ten Hag im Gespräch, von dem sich Bayer Leverkusen nach nur zwei Spieltagen getrennt hatte. Interimistisch wird Fred Grim das Team trainieren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
131.448 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.943 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
118.486 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Fußball International
Englische Fans in Graz
Spiele in Europa? „Das hab ich noch nie erlebt!“
Krone Plus Logo
Peps „Zauberlehrlinge“
Guardiolas Schüler sind auf dem Weg zum Meister
Krone Plus Logo
Rapids Schöller
„Es tut schon weh – aber ich werde weiter kämpfen“
Europa League
LIVE: Kann Sturm gegen Nottingham überraschen?
Europacup-Ticker
LIVE: Red Bull Salzburg gegen Go Ahead Eagles
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf