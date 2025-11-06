Vorteilswelt
Europa League

Die Aufstellung: So startet Sturm gegen Nottingham

Europa League
06.11.2025 17:36
Was ist heute drinnen für Jon Gorenc Stankovic und Co.?
Was ist heute drinnen für Jon Gorenc Stankovic und Co.?(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Jürgen Säumel heute beim Europa-League-Duell mit Nottingham Forest den Erfolg sucht!

0 Kommentare

Die Aufstellung:

Die Rollen sind klar verteilt: Sturm Graz trifft heute mit Nottingham Forest auf einen neureichen Klub aus der englischen Premier League, der unter neuer sportlicher Führung zurück in die Spur finden will. „Auf uns wartet ein absolutes Highlight-Spiel“, sagte Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor der restlos ausverkauften Heimpartie.

