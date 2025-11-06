Die Aufstellung: So startet Sturm gegen Nottingham

Die Rollen sind klar verteilt: Sturm Graz trifft heute mit Nottingham Forest auf einen neureichen Klub aus der englischen Premier League, der unter neuer sportlicher Führung zurück in die Spur finden will. „Auf uns wartet ein absolutes Highlight-Spiel“, sagte Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor der restlos ausverkauften Heimpartie.