Die Aufstellung: So startet Sturm gegen Nottingham

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Sturm-Graz-Trainer Jürgen Säumel heute beim Europa-League-Duell mit Nottingham Forest den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Die Rollen sind klar verteilt: Sturm Graz trifft heute mit Nottingham Forest auf einen neureichen Klub aus der englischen Premier League, der unter neuer sportlicher Führung zurück in die Spur finden will. „Auf uns wartet ein absolutes Highlight-Spiel“, sagte Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor der restlos ausverkauften Heimpartie.
