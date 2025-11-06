Vorteilswelt
Tier-Drama auf Koppel

Vergiftet: Qualvolles Ende dauerte drei Stunden

Burgenland
06.11.2025 16:34
Das Pferd wies deutliche Anzeichen eines Erstickungstodes auf.
Das Pferd wies deutliche Anzeichen eines Erstickungstodes auf.(Bild: zVg)

Angespannt ist die Stimmung unter den Stallbesitzern im Bezirk Oberpullendorf. In Mannersdorf an der Rabnitz war, wie berichtet, ein Pferd tot auf der Koppel gefunden worden – offensichtlich die Tat eines Unbekannten! Die Ermittlungen bestätigen den ersten Verdacht: „Alle Hinweise deuten auf eine Vergiftung hin.“

Schon kurz nach dem Fund des qualvoll verendeten Pferdes am Mittwoch zu Mittag schrillten alle Alarmglocken. Der Verdacht, dass eine Vergiftung als Todesursache angenommen werden muss, erhärtete sich sofort im Zuge des Lokalaugenscheins durch die verständigte Tierärztin. „Das Pferd, das Schaum vor den Nüstern hatte, wies deutliche Anzeichen eines Erstickungstodes auf“, lautete die traurige Erkenntnis der gerichtlich beeideten Sachverständigen.

Toxisches Lungenödem
Aus der veterinärmedizinischen Sicht wird von einem toxischen Lungenödem ausgegangen. Das grausame Ende dürfte sich drei Stunden lang hingezogen haben, wie die Rekonstruktion anhand konkreter Anhaltspunkte ergab. Die Tatzeit erstreckt sich laut Polizei von Mittwoch um 7.30 Uhr bis kurz nach 12 Uhr. „In diesen Stunden befanden sich auch noch andere Pferde auf der Koppel“, wird angemerkt.

Obduktion wird durchgeführt
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zu klären ist noch, wie das Gift in den Körper des Pferdes gelangen konnte. Entscheidende Erkenntnisse erwartet sich die Polizei von der Obduktion, die in der Pathologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien durchgeführt wird. Zündstoff birgt die Tatsache, dass bereits im vergangenen Jahr ein Pferd vergiftet worden war, ein zweites Ross konnte mithilfe eines Tierarztes rechtzeitig gerettet werden.

Das Tier wurde von seiner Besitzerin reglos in der Wiese entdeckt (Symbolbild).
Erneut Vergiftung?
Tier-Drama: Rätsel um totes Pferd im Burgenland
06.11.2025

Eine heiße Spur zu einem mutmaßlichen Täter ließ sich bislang nicht nachweisen. Abgesehen vom tragischen ideellen Verlust, wird der von einer Versicherung nicht gedeckte Schaden im aktuellen Fall mit 20.000 Euro angegeben.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
