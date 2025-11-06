Vergiftet: Qualvolles Ende dauerte drei Stunden

Obduktion wird durchgeführt

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zu klären ist noch, wie das Gift in den Körper des Pferdes gelangen konnte. Entscheidende Erkenntnisse erwartet sich die Polizei von der Obduktion, die in der Pathologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien durchgeführt wird. Zündstoff birgt die Tatsache, dass bereits im vergangenen Jahr ein Pferd vergiftet worden war, ein zweites Ross konnte mithilfe eines Tierarztes rechtzeitig gerettet werden.