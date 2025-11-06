„Zwar Angst haben, aber es dann trotzdem tun“

Zum Beispiel?

Mein Beruf lebt von Empathie, von Mitgefühl. Wenn ich eine Figur spiele, die ich nicht mag, darf ich sie nicht verurteilen, sonst kann ich sie nicht wirklich spielen. Der böseste Mensch hält sich ja selbst nicht für böse, der ist der Meinung, dass er ein guter Mensch ist. Das ist etwas, was einen extrem in Toleranz übt. Das fehlt uns in unserer heutigen Zeit, Menschen werden zu schnell abgelehnt, wenn sie andere Meinungen haben. Es würde uns helfen, wenn man den anderen einfach mal sein lässt und versucht, nachzufühlen, warum er so fühlt. Ein anderes Thema ist das im Hier und Jetzt sein. Gute Schauspielerei passiert immer aus dem Moment, auch, wenn es ein Drehbuch gibt. Man kann nie wahrhaftig sein, wenn man versucht, etwas abzurufen, was in der Vergangenheit liegt oder wenn man etwas wiederholt.