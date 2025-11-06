So startet Red Bull Salzburg gegen Go Ahead Eagles

Für Red Bull Salzburg geht es heute im vierten Liga-Phasen-Spiel der Europa League um den ersten Punktgewinn. Die „Bullen“ empfangen den niederländischen Cup-Sieger Go Ahead Eagles, der bereits bei sechs Zählern hält. „Für uns ist das eine harte Aufgabe, auf die wir uns aber sehr freuen und auf die wir heiß sind, weil wir unbedingt anschreiben wollen“, erklärte Trainer Thomas Letsch.