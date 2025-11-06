So startet Red Bull Salzburg gegen Go Ahead Eagles

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch heute beim Europa-League-Duell mit den Go Ahead Eagles den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Für Red Bull Salzburg geht es heute im vierten Liga-Phasen-Spiel der Europa League um den ersten Punktgewinn. Die „Bullen“ empfangen den niederländischen Cup-Sieger Go Ahead Eagles, der bereits bei sechs Zählern hält. „Für uns ist das eine harte Aufgabe, auf die wir uns aber sehr freuen und auf die wir heiß sind, weil wir unbedingt anschreiben wollen“, erklärte Trainer Thomas Letsch.
„Sie haben genug Qualität in der Mannschaft!“
Der in der 100.000-Einwohner-Stadt Deventer beheimatete Klub ist zwar in der Eredivisie aktuell nur Elfter, holte aber in der laufenden Europacup-Saison bereits Siege gegen Panathinaikos und Aston Villa. „Das sagt schon einiges. Sie haben genug Qualität in der Mannschaft“, warnte Letsch, der von 2020 bis 2022 in der niederländischen Liga bei Vitesse Arnheim tätig gewesen war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.