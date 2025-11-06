Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlimme Barbarei

Widerwärtig! Grab von McLaren-Gründer geschändet

Formel 1
06.11.2025 17:17
Bruce McLaren im August 1969 in einem McLaren
Bruce McLaren im August 1969 in einem McLaren(Bild: Horstmüller / SZ-Photo / picturedesk.com)

Während in der Formel 1 aktuell alle Augen auf den WM-Titelkampf zwischen den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri sowie Red-Bull Star Max Verstappen gerichtet sind, sorgt die widerwärtige Schändung des Grabs von McLaren-Gründer Bruce McLaren für Aufregung! Die letzten Ruhestätten der Rennfahrer-Legende und dessen Frau wurden mit Goldfarbe besprüht und mit Spielzeugautos verunstaltet …

0 Kommentare

Nach Angaben des „Bruce McLaren Trust“, einer Organisation, die Vermächtnis und Andenken an den Motorsport-Pionier bewahrt, habe sich die Barbarei bereits im September auf dem Waikumete-Friedhof in der neuseeländischen Metropole Auckland zugetragen. Davon betroffen waren offenbar die Gräber von Bruce, seiner Frau Patty sowie von Bruces Eltern Ruth und Leslie. „Wir finden keine Worte dafür, wieso irgendjemand so etwas tun sollte!“

Grabschänder eine „wahrscheinlich psychisch labile“ Person
Besonders verstörend: Nachdem Experten von den „Grave Guardians“ – eine ehrenamtliche Organisation, die sich der Restaurierung von Gräbern verschrieben hat – bereits mit der Säuberung begonnen und die Grabsteine mit einer Schutzhülle überzogen hatten, wurden die letzten Ruhestätten der McLarens erneut geschändet. Grund genug für Michael Clark vom „Bruce McLaren Trust“, den Grabschänder gegenüber stuff.co.nz als „wahrscheinlich psychisch labile“ Person zu beschrieben, die sich Hilfe suchen sollte …

1970 bei Sportwagen-Testfahrten tödlich verunglückt
Auch wenn Bruce McLaren heutzutage vor allem durch das nach ihm benannte Formel-1-Team bekannt ist, der Neuseeländer war auch ein hervorragender Rennfahrer. U.a. gewann McLaren bei den Sportwagen-Klassikern in Sebring 1967 und in Le Mans 1966. In der Formel-1-Weltmeisterschaft gewann er vier Grands Prix, darunter 1962 auch das Traditionsrennen in Monte Carlo. Bei Sportwagen-Testfahrten für sein 1965 gegründetes McLaren-Team verunglückte er 1970 in Goodwood tödlich …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lando Norris
Auckland
McLaren
Formel 1
RennfahrerMotorsportEltern
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
131.448 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.943 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
118.486 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf