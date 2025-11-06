Widerwärtig! Grab von McLaren-Gründer geschändet

1970 bei Sportwagen-Testfahrten tödlich verunglückt

Auch wenn Bruce McLaren heutzutage vor allem durch das nach ihm benannte Formel-1-Team bekannt ist, der Neuseeländer war auch ein hervorragender Rennfahrer. U.a. gewann McLaren bei den Sportwagen-Klassikern in Sebring 1967 und in Le Mans 1966. In der Formel-1-Weltmeisterschaft gewann er vier Grands Prix, darunter 1962 auch das Traditionsrennen in Monte Carlo. Bei Sportwagen-Testfahrten für sein 1965 gegründetes McLaren-Team verunglückte er 1970 in Goodwood tödlich …