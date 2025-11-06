25 Millionen Menschen im Kongo von Hunger bedroht

Konflikte verhindern Anbau

Der Direktor der im ostkongolesischen Goma ansässigen Organisation Global Refugees Leaders“ Forum, Pecos Kilihoshi, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Obwohl die DR Kongo fruchtbares Land hat und die Menschen bereit sind, Lebensmittel anzubauen, machen es die bewaffneten Konflikte in der östlichen Region des Landes unmöglich.“ Viele seien geflohen und lebten in Flüchtlingslagern oder bei Verwandten in den wenigen Gebieten, die noch als sicher galten. Ein Landwirtschaftsbeamter in der Provinz Ituri sagte der dpa, der Anbau sei vielerorts zum Erliegen gekommen.