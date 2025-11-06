Turm in Rom könnte nun komplett einstürzen

Der 66-Jährige lag elf Stunden unter den Trümmern, bevor er in der Nacht auf Dienstag geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Dort erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben nun Unterlagen zu Aufträgen und Ausschreibungsverfahren beschlagnahmt. In den kommenden Tagen sollen weitere Arbeiter befragt werden, die zum Zeitpunkt des Unfalls am Montagmorgen anwesend waren, um den genauen Hergang zu klären. Auch die Inhaber der drei Firmen, die mit den Renovierungsarbeiten beauftragt waren, werden vorgeladen.