Austria verlängert mit Goalie Sahin-Radlinger

Die Wiener Austria hat die Vertragsverlängerung mit Torhüter Samuel Sahin-Radlinger offiziell bekannt gegeben.
Bereits vor einigen Monaten unterschrieb der 32-Jährige demnach einen bis Sommer 2027 laufenden Kontrakt. Sahin-Radlinger bestritt seit 2024 insgesamt 50 Pflichtspiele für die Violetten, sein ursprünglicher Vertrag wäre mit Saisonende ausgelaufen.
Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Sami ist seit fast eineinhalb Jahren unsere klare Nummer eins und hatte großen Anteil an unserem Erfolgslauf in der letzten Saison, in der wir bis zum Schluss um den Titel mitgespielt haben. Daher haben wir uns bereits vor einiger Zeit dazu entschlossen, seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr zu verlängern. Wir sind weiterhin von seiner Qualität überzeugt und schenken ihm unser vollstes Vertrauen.“
