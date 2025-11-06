Austria verlängert mit Goalie Sahin-Radlinger

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Sami ist seit fast eineinhalb Jahren unsere klare Nummer eins und hatte großen Anteil an unserem Erfolgslauf in der letzten Saison, in der wir bis zum Schluss um den Titel mitgespielt haben. Daher haben wir uns bereits vor einiger Zeit dazu entschlossen, seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr zu verlängern. Wir sind weiterhin von seiner Qualität überzeugt und schenken ihm unser vollstes Vertrauen.“