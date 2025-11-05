Vorteilswelt
Beschluss gefallen

Jetzt ist es fix: Land übernimmt Tauernklinikum

Salzburg
05.11.2025 20:00
Das Tauernklinikum in Zell geht an das Land Salzburg.
Das Tauernklinikum in Zell geht an das Land Salzburg.(Bild: EXPA/ JFK)

Das Fixieren vertraglicher Details zog sich noch über Monate: Jetzt steht fest, dass die Stadtgemeinde Zell am See das Tauernklinikum mit zwei Standorten an das Land abtritt. Mittwochabend fiel in der Gemeindevertretung ein einstimmiger Beschluss. 

0 Kommentare

Bereits im Dezember 2024 wurde in Zell am See die Absichtserklärung unterzeichnet, das Tauernklinikum mit Standorten in Zell am See und Mittersill an das Land abtreten zu wollen. Das Klinikum mit 1200 Mitarbeitern gehört noch der Gesellschaft Tauernkliniken GmbH, deren Gesellschafterin die Stadtgemeinde Zell am See ist. Hohe Abgänge waren im Gemeindebudget nicht mehr zu stemmen. Bis zuletzt wurde noch an vertraglichen Details gefeilt.

Die Änderung ist weniger komplex als in Oberndorf, wo die private Vamed als Hälfteeigentümer beim Spital eingestiegen war. Dort war im Oktober der Beschluss für einen Verkauf an das Land gefallen.

Lesen Sie auch:
Vor dem Tauernklinikum ereignete sich der Vorfall.
Zell am See
Mann stirbt auf Parkplatz vor Tauernklinikum
29.10.2025
Mann starb vor Spital
Tauernklinikum will nun Notfall-Richtlinie ändern
05.11.2025

Am Mittwochabend stand die Zukunft des Tauernklinikums auf der Tagesordnung der Zeller Gemeindevertretungssitzung. Der Beschluss für die Abtretung war einstimmig. Das Land soll rückwirkend mit 1. Jänner 2025 Träger werden. Das Tauernklinikum soll wie auch das Oberndorfer Krankenhaus Teil einer Landesholding werden.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Salzburg

