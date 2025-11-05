Jetzt ist es fix: Land übernimmt Tauernklinikum

Bereits im Dezember 2024 wurde in Zell am See die Absichtserklärung unterzeichnet, das Tauernklinikum mit Standorten in Zell am See und Mittersill an das Land abtreten zu wollen. Das Klinikum mit 1200 Mitarbeitern gehört noch der Gesellschaft Tauernkliniken GmbH, deren Gesellschafterin die Stadtgemeinde Zell am See ist. Hohe Abgänge waren im Gemeindebudget nicht mehr zu stemmen. Bis zuletzt wurde noch an vertraglichen Details gefeilt.