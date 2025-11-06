Vorteilswelt
Pferd im Morast

Feuerwehr rettet Stute „Lilli“ aus Sumpfgraben

Salzburg
06.11.2025 07:22
Die Feuerwehr musste das Tier aus dem Schlamm befreien...
Die Feuerwehr musste das Tier aus dem Schlamm befreien...(Bild: FF Bad Hofgastein)

Tierrettungseinsatz in Bad Hofgastein (Salzburg): Eine junge Noriker-Stute war am Mittwoch bis zum Kopf in einem sumpfigen Graben festgesteckt. Die Feuerwehr befreite das Tier nach einem schwierigen Einsatz mit Spezialgurt und Traktor – „Lilli“ blieb unverletzt.

0 Kommentare

In Heißing Felding (Bad Hofgastein) steckte am Mittwoch eine junge Noriker-Stute bis zum Kopf im Morast fest. Die Feuerwehr Bad Hofgastein rückte mit Spezialausrüstung aus, um das Tier zu befreien.

„Lilli“ blieb zum Glück unverletzt
„Lilli“ blieb zum Glück unverletzt(Bild: FF Bad Hofgastein)
Unter Aufsicht einer Tierärztin wurde ein spezieller Gurt unter dem Bauch des Pferdes angebracht und die Stute mithilfe eines Traktors aus dem sumpfigen Graben gezogen. Nach ihrer Rettung konnte „Lilli“ selbstständig aufstehen und blieb unverletzt.

Ähnlicher Vorfall auch in der Steiermark
Erst am Dienstag ereilte einen Schimmel in Werndorf (Steiermark) ein ähnliches Schicksal. Er hatte sich im Sumpfgebiet verirrt und geriet in eine missliche Lage: Das Pferd steckte wortwörtlich bis zum Hals im Schlamm.

Salzburg

