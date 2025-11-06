Feuerwehr rettet Stute „Lilli“ aus Sumpfgraben

Tierrettungseinsatz in Bad Hofgastein (Salzburg): Eine junge Noriker-Stute war am Mittwoch bis zum Kopf in einem sumpfigen Graben festgesteckt. Die Feuerwehr befreite das Tier nach einem schwierigen Einsatz mit Spezialgurt und Traktor – „Lilli“ blieb unverletzt.
In Heißing Felding (Bad Hofgastein) steckte am Mittwoch eine junge Noriker-Stute bis zum Kopf im Morast fest. Die Feuerwehr Bad Hofgastein rückte mit Spezialausrüstung aus, um das Tier zu befreien.
Unter Aufsicht einer Tierärztin wurde ein spezieller Gurt unter dem Bauch des Pferdes angebracht und die Stute mithilfe eines Traktors aus dem sumpfigen Graben gezogen. Nach ihrer Rettung konnte „Lilli“ selbstständig aufstehen und blieb unverletzt.
Ähnlicher Vorfall auch in der Steiermark
Erst am Dienstag ereilte einen Schimmel in Werndorf (Steiermark) ein ähnliches Schicksal. Er hatte sich im Sumpfgebiet verirrt und geriet in eine missliche Lage: Das Pferd steckte wortwörtlich bis zum Hals im Schlamm.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.