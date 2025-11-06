Tamsweger Preberschützen bekommen Unesco-Siegel

Ein Treffer in die Mitte der Scheibe war beim Wasserschießen seit jeher das sogenannte Hexenblattl. Die Welterbehüter aber wollten partout keinen Brauch, der auf Hexen schießt, aufnehmen. „Dabei hat das nichts mit Hexen zu tun“, so Etschbacher. Der Name kommt von Nebelschwaden, die über den See zogen. Für die Aufnahme opferten die Schützen schließlich die Hexe und haben dafür das Gütesiegel erhalten. Künftig wird am See ein Treffer als Preberblattl bezeichnet.