Versunkenes Segelboot aus 130 Metern Tiefe gehoben

Gewitter kam in die Quere

Am vergangenen Mittwoch war bereits ein erster Bergeversuch unternommen worden. Der Plan sah vor, mit einem Tauchroboter am versunkenen Boot anzudocken. Spezial-Taucher sollten am Kabel des Roboters entlang zur „Bibelot II“ hanteln und eine Bergeleine befestigen, an der die Yacht hochgezogen werden sollte.