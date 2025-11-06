Noch nicht einmal SPÖ-Chef und schon gibt‘s Ärger

Stand heute wäre Eder der einzige männliche Kandidat für eine Landtagswahl. Karoline Edtstadler führt aktuell die ÖVP an, Marlene Svazek ist bei den Freiheitlichen das Zugpferd, Martina Berthold ist Klubchefin der Grünen und Nathalie Hangöbl steht an der KPÖ-Spitze im Landtag. Von einer Kandidatur der Neos darf man auch ausgehen, doch niemand weiß, wer dort kandidieren wird. Bei der vergangenen Landtagswahl 2023 erreichte die SPÖ mit 17,9 Prozent übrigens das historisch schlechteste Salzburg-Ergebnis aller Zeiten.