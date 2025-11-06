Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahrelange Baustelle

Tunnel-Anrainer bringen sich erneut in Stellung

Salzburg
06.11.2025 09:00
Seit 2019 kämpfen Köstendorfer um Verbesserungen beim Projekt.
Seit 2019 kämpfen Köstendorfer um Verbesserungen beim Projekt.(Bild: Markus Tschepp)

Die Umweltverträglichkeitsprüfung zum umstrittenen Milliardenprojekt im Flachgau zwischen Köstendorf und Salzburg wird heute öffentlich aufgelegt. Dann haben die Bürgerinitiativen sechs Wochen Zeit, um ihre Einwände einzubringen. 

0 Kommentare

Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Das wird sich mit dem heutigen Donnerstag ändern. Denn ab jetzt ist der positive Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zum Bahntunnel der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) durch den Flachgau zwischen Köstendorf und Salzburg öffentlich einsehbar. Einwände können jetzt sechs Wochen lang eingebracht werden.

2029 soll der Baustart des Tunnelprojekts erfolgen.
2029 soll der Baustart des Tunnelprojekts erfolgen.(Bild: Markus Tschepp)

Jetzt ist schon klar, dass es diese auch geben wird. Denn die Anrainer werden weiterhin für Verbesserungen kämpfen. Immerhin werden diese bis zu 15 Jahre lang belastet. „Wir sind nicht überrascht, dass der Bescheid positiv ist. Wir sehen das natürlich anders, weil das Projekt nicht verträglich ist“, sagt Helmut Nocker von der Bürgerinitiative „Verträglicher Bahntunnel“. Man wolle aber erst den Bescheid abwarten und dann weitere Schritte setzen. Schon jetzt scheint klar, dass sich die nächste Instanz, der Bundesverwaltungsgerichtshof, mit den Einsprüchen beschäftigen wird.

Lesen Sie auch:
Die Planungen für den Flachgautunnel können fortgesetzt werden.
Grünes Licht
Umstrittenes Bahnprojekt besteht Umweltprüfung
04.11.2025
Krone Plus Logo
Flachgautunnel
Steht Milliarden-Projekt der ÖBB vor dem Aus?
08.08.2025
Bürgerinitiative:
„Sind froh über die Projekt-Verschiebung“
22.05.2025

Auch die Gemeinde Köstendorf prüft den Bescheid genauestens und schaut, ob ihre Forderungen erfüllt wurden. Da geht es vor allem um die Verkehrsproblematik samt Aufkommen, Belastung und Sicherheit durch den Baustellenverkehr. Schlussendlich wird dann in der Gemeindevorstehung über das Ergebnis beraten und abgestimmt, ob es weitere Einsprüche geben wird.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.146 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
102.551 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
86.006 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf