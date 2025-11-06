Tunnel-Anrainer bringen sich erneut in Stellung

Jetzt ist schon klar, dass es diese auch geben wird. Denn die Anrainer werden weiterhin für Verbesserungen kämpfen. Immerhin werden diese bis zu 15 Jahre lang belastet. „Wir sind nicht überrascht, dass der Bescheid positiv ist. Wir sehen das natürlich anders, weil das Projekt nicht verträglich ist“, sagt Helmut Nocker von der Bürgerinitiative „Verträglicher Bahntunnel“. Man wolle aber erst den Bescheid abwarten und dann weitere Schritte setzen. Schon jetzt scheint klar, dass sich die nächste Instanz, der Bundesverwaltungsgerichtshof, mit den Einsprüchen beschäftigen wird.