Luftige Geheimnisse zum weltweiten Softeistag

Softeis lieber nicht einfrieren

Softeisfans lieben das Cremige. „Vanille spielt die Hauptrolle“, sagt Millonig. Unter anderem wurden selbst pasteurisierende Softeis-Maschinen entwickelt. Ein gutes Softeis zeichnet sich durch die richtige Zusammensetzung aus. Damit ein leckeres, cremiges Eis entsteht, sollten sich 14 bis 24 Prozent Zucker und drei bis zehn Prozent Fett darin finden. Bei Milcheissorten gilt es einen Anteil an Milchfett von mindestens 2,45 Prozent zu decken.