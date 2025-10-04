Vorteilswelt
Lange Nacht der Museen

Kurzweilige Kultur-Tour durch Kärntens Musentempel

Kärnten
04.10.2025 20:01
Das ehemalige Atelier von Maria Lassnig am Heiligengeistplatz wurde erst im September eröffnet.
Das ehemalige Atelier von Maria Lassnig am Heiligengeistplatz wurde erst im September eröffnet.(Bild: Irina Lino)

Eine Nacht voller Überraschungen: Am Samstag, 4. Oktober, öffnen zahlreiche Museen und Galerien in ganz Österreich ihre Türen für kulturinteressierte NachtschwärmerInnen. Auch bei uns in Kärnten... 

0 Kommentare

Den Schirm will er gar nicht tragen. Den muss der Papa übernehmen. Klein Maxi hat andere Prioritäten und weiß genau, wohin er will – in den Stadthaus-Innenhof, wo die Kindermalwerkstatt für spontane Farbentladungen und leuchtende Augen sorgt. „Eine Frechheit, wie schwer es Künstlerinnen damals hatten, Beachtung zu finden“, schimpft eine kritisch gestimmte Frauentruppe im besten Alter unisono im Museum Moderner Kunst Kärnten, wo ein feministischer Blick auf die weiblichen Bestände der Kunstsammlung geworfen wird.

Weniger kämpferisch als betroffen ist das Quintett dann im Kärnten Museum, wo viele Besucher dem Titel der Sonderschau entsprechend ganz genau „Hinschaun! Poglejmo.“ – auf eine dunkle Zeit, als der Nationalsozialismus in Kärnten wütete.

Reise durch verschiedene Ökosysteme
Hell und unbeschwert ist die Stimmung in der „wissens.wert.welt“ des Landesmuseums. Hier ist die „Mission Klimaschutz“ eine gleichermaßen intelligente wie spielerisch aufbereitete Reise durch verschiedene Ökosysteme. Dass der Samen für eine bessere Welt auf fruchtbaren Boden fällt, zeigen Begeisterung und Wissbegier der jungen Klimaschützer.

„Hinschaun! Poglejmo.“ ist die Aufforderung des Landesmuseums, sich mit der NS-Zeit in Kärnten ...
„Hinschaun! Poglejmo.“ ist die Aufforderung des Landesmuseums, sich mit der NS-Zeit in Kärnten zu beschäftigen.(Bild: Evelyn Hronek)
Mit dem Ticket der „Langen Nacht“ können Busse und Co. gratis genutzt werden.
Mit dem Ticket der „Langen Nacht“ können Busse und Co. gratis genutzt werden.(Bild: Evelyn Hronek)
Paulina war mit ihrer Familie unterwegs – und hatte Spaß in den Ausstellungen.
Paulina war mit ihrer Familie unterwegs – und hatte Spaß in den Ausstellungen.(Bild: Evelyn Hronek)
Interessantes gibt es bei der „wissens.wert.welt“ für junge Museums- besucherinnen und Besucher
Interessantes gibt es bei der „wissens.wert.welt“ für junge Museums- besucherinnen und Besucher(Bild: Evelyn Hronek)
Im Haus Nr. 26 in der Klagenfurter Henselstraße verbrachte Ingeborg Bachmann den Großteil ihrer ...
Im Haus Nr. 26 in der Klagenfurter Henselstraße verbrachte Ingeborg Bachmann den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit. Nun wurde es für Interessierte als Museum geöffnet.(Bild: Irina Lino)
Kleine Künstler ganz groß: Sara Lee griff kurzerhand selbst zum Pinsel.
Kleine Künstler ganz groß: Sara Lee griff kurzerhand selbst zum Pinsel.(Bild: Evelyn Hronek)
Atelier von Maria Lassnig am Heiligengeistplatz
Atelier von Maria Lassnig am Heiligengeistplatz(Bild: Irina Lino)
Atelier von Maria Lassnig am Heiligengeistplatz
Atelier von Maria Lassnig am Heiligengeistplatz(Bild: Irina Lino)
Beim „Treffpunkt Museum“ vor dem Stadttheater gab es Information – und Ballons für die kleinen ...
Beim „Treffpunkt Museum“ vor dem Stadttheater gab es Information – und Ballons für die kleinen Kunstliebhaber.(Bild: Evelyn Hronek)

Apropos Aha-Effekt
Den haben Literaturfans im Wohnhaus von Ingeborg Bachmann. Das museal adaptierte Gebäude lässt tief in das private Leben der berühmten Schriftstellerin aus Klagenfurt blicken, was am Samstag viele „Nachtschwärmer“ anzieht. Dass sein Vater Bahnbeamter war, erfährt man im Musil-Literatur-Museum, wo sich eine sehenswerte Hommage vor dem 1. Bachmannpreisträger Gert Jonke verbeug

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
Kärnten

