Kurzweilige Kultur-Tour durch Kärntens Musentempel

Eine Nacht voller Überraschungen: Am Samstag, 4. Oktober, öffnen zahlreiche Museen und Galerien in ganz Österreich ihre Türen für kulturinteressierte NachtschwärmerInnen. Auch bei uns in Kärnten...
Den Schirm will er gar nicht tragen. Den muss der Papa übernehmen. Klein Maxi hat andere Prioritäten und weiß genau, wohin er will – in den Stadthaus-Innenhof, wo die Kindermalwerkstatt für spontane Farbentladungen und leuchtende Augen sorgt. „Eine Frechheit, wie schwer es Künstlerinnen damals hatten, Beachtung zu finden“, schimpft eine kritisch gestimmte Frauentruppe im besten Alter unisono im Museum Moderner Kunst Kärnten, wo ein feministischer Blick auf die weiblichen Bestände der Kunstsammlung geworfen wird.
Weniger kämpferisch als betroffen ist das Quintett dann im Kärnten Museum, wo viele Besucher dem Titel der Sonderschau entsprechend ganz genau „Hinschaun! Poglejmo.“ – auf eine dunkle Zeit, als der Nationalsozialismus in Kärnten wütete.
Reise durch verschiedene Ökosysteme
Hell und unbeschwert ist die Stimmung in der „wissens.wert.welt“ des Landesmuseums. Hier ist die „Mission Klimaschutz“ eine gleichermaßen intelligente wie spielerisch aufbereitete Reise durch verschiedene Ökosysteme. Dass der Samen für eine bessere Welt auf fruchtbaren Boden fällt, zeigen Begeisterung und Wissbegier der jungen Klimaschützer.
Apropos Aha-Effekt
Den haben Literaturfans im Wohnhaus von Ingeborg Bachmann. Das museal adaptierte Gebäude lässt tief in das private Leben der berühmten Schriftstellerin aus Klagenfurt blicken, was am Samstag viele „Nachtschwärmer“ anzieht. Dass sein Vater Bahnbeamter war, erfährt man im Musil-Literatur-Museum, wo sich eine sehenswerte Hommage vor dem 1. Bachmannpreisträger Gert Jonke verbeug
