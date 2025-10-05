Vorteilswelt
„Krone“-Interview

Musiker Josh. auf Schwammerl-Suche in Kärnten

Kärnten
05.10.2025 08:00
„Ein Moment für die Bücher“ – Josh. mit Band im ausverkauften Wörthersee Stadion
Austropop-Star Josh. begeisterte jüngst 27.000 Fans im Wörthersee Stadion – am 16. Oktober kehrt er für ein ganz besonderes Konzert nach Klagenfurt zurück. Mit der „Krone“ sprach der Musiker über seine Kärnten-Verbundenheit – und Eierschwammerl. 

„Das war ein Moment für die Bücher – für meine Bücher. Diese Stadionatmosphäre, die ganzen Lichter – das war schon, ja, also boah. Und ich wusste ja, dass all die Leute nicht wegen mir hier sind – trotzdem können alle die Texte, und singen mit. Einfach überwältigend“, schwärmt der sympathische Austromusiker über seinen jüngsten Kärnten-Auftritt im Wörthersee Stadion, wo er und seine in die Rolle der „Einheizer“ für Robbie Williams schlüpften.

Josh. ist ein Musiker, der offen über seine Gefühlswelt spricht.
Die 27.000 Robbie-Fans im Wörthersee Stadion waren schon beim „Einheizer“ Josh. aus dem ...
Den großen Star hat aber auch er persönlich nicht getroffen: „Nein – und das, obwohl es schon das dritte Mal war, dass ich vor ihm aufgetreten bin. Aber diesmal hat mich wenigstens ein Security einmal kurz zur Seite geschoben, weil er vorbeigehen wollte“, schmunzelt Josh., den die „Krone“ telefonisch auf seiner Tour-Station in Dresden erreichte.

Am 16. Oktober kehrt der Wiener aber wieder nach Klagenfurt zurück – zu seinem Konzert in der Messehalle. „Darauf freu ich mich schon riesig. Vorallem nach dem großen Publikumszuspruch im Wörthersee Stadion.“ Zumal in ja noch vieles mehr mit Kärnten verbindet: „Ich war als Kind oft mit meinen Eltern in der Nähe von Bad Kleinkirchheim auf Urlaub. Das erste, an das ich bei Kärnten denke, sind Eierschwammerln. Die haben wir stundenlang gesucht und dann gekocht. Ich verbinde Kärnten mit Urlaub.“

Aber auch die Liebe führte den 39-jährigen Johannes Sumpich alias Josh. indirekt nach Kärnten. „Stimmt! Ich hab’ 2021 meine Frau am Ossiacher See geheiratet. Die Stiftsschmiede gehört dem Vater einer Freundin – wir sind zuvor privat mal da gewesen und finden es dort unfassbar schön.“

„Besonderes Konzert in Klagenfurt“
Auf seine Fans wartet in Klagenfurt jedenfalls etwas ganz Besonderes: „Diesmal gibt es dann wirklich alles zu hören – auch Lieder, die wir bis dato live noch nie gespielt haben. Vom neuen Album, das im nächsten Frühjahr auf den Markt kommen wird.“

Infos und Karten für den Konzertabend am 16. Oktober in der Messehalle 4 in Klagenfurt auf www.semtainment.at und www.oeticket.com

Klaus Loibnegger
Kärnten

„Krone"-Interview
Musiker Josh. auf Schwammerl-Suche in Kärnten
Neue Offensive
Wie Kärntner Bezirke sicher gemacht werden sollen
Das Nationalteam ruft
Ein KAC-Crack steht kurz vor der Einbürgerung
„Krone"-Herzensmensch
Bei ihr finden verletzte Vögel wieder Hoffnung
Lange Nacht der Museen
Kurzweilige Kultur-Tour durch Kärntens Musentempel
