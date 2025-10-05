Musiker Josh. auf Schwammerl-Suche in Kärnten

Am 16. Oktober kehrt der Wiener aber wieder nach Klagenfurt zurück – zu seinem Konzert in der Messehalle. „Darauf freu ich mich schon riesig. Vorallem nach dem großen Publikumszuspruch im Wörthersee Stadion.“ Zumal in ja noch vieles mehr mit Kärnten verbindet: „Ich war als Kind oft mit meinen Eltern in der Nähe von Bad Kleinkirchheim auf Urlaub. Das erste, an das ich bei Kärnten denke, sind Eierschwammerln. Die haben wir stundenlang gesucht und dann gekocht. Ich verbinde Kärnten mit Urlaub.“