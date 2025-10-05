Musiker Josh. auf Schwammerl-Suche in Kärnten

Austropop-Star Josh. begeisterte jüngst 27.000 Fans im Wörthersee Stadion – am 16. Oktober kehrt er für ein ganz besonderes Konzert nach Klagenfurt zurück. Mit der „Krone“ sprach der Musiker über seine Kärnten-Verbundenheit – und Eierschwammerl.
„Das war ein Moment für die Bücher – für meine Bücher. Diese Stadionatmosphäre, die ganzen Lichter – das war schon, ja, also boah. Und ich wusste ja, dass all die Leute nicht wegen mir hier sind – trotzdem können alle die Texte, und singen mit. Einfach überwältigend“, schwärmt der sympathische Austromusiker über seinen jüngsten Kärnten-Auftritt im Wörthersee Stadion, wo er und seine in die Rolle der „Einheizer“ für Robbie Williams schlüpften.
Den großen Star hat aber auch er persönlich nicht getroffen: „Nein – und das, obwohl es schon das dritte Mal war, dass ich vor ihm aufgetreten bin. Aber diesmal hat mich wenigstens ein Security einmal kurz zur Seite geschoben, weil er vorbeigehen wollte“, schmunzelt Josh., den die „Krone“ telefonisch auf seiner Tour-Station in Dresden erreichte.
Am 16. Oktober kehrt der Wiener aber wieder nach Klagenfurt zurück – zu seinem Konzert in der Messehalle. „Darauf freu ich mich schon riesig. Vorallem nach dem großen Publikumszuspruch im Wörthersee Stadion.“ Zumal in ja noch vieles mehr mit Kärnten verbindet: „Ich war als Kind oft mit meinen Eltern in der Nähe von Bad Kleinkirchheim auf Urlaub. Das erste, an das ich bei Kärnten denke, sind Eierschwammerln. Die haben wir stundenlang gesucht und dann gekocht. Ich verbinde Kärnten mit Urlaub.“
Aber auch die Liebe führte den 39-jährigen Johannes Sumpich alias Josh. indirekt nach Kärnten. „Stimmt! Ich hab’ 2021 meine Frau am Ossiacher See geheiratet. Die Stiftsschmiede gehört dem Vater einer Freundin – wir sind zuvor privat mal da gewesen und finden es dort unfassbar schön.“
„Besonderes Konzert in Klagenfurt“
Auf seine Fans wartet in Klagenfurt jedenfalls etwas ganz Besonderes: „Diesmal gibt es dann wirklich alles zu hören – auch Lieder, die wir bis dato live noch nie gespielt haben. Vom neuen Album, das im nächsten Frühjahr auf den Markt kommen wird.“
Infos und Karten für den Konzertabend am 16. Oktober in der Messehalle 4 in Klagenfurt auf www.semtainment.at und www.oeticket.com
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.