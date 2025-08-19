Droht auch in Burgenlands Ordinationen ein Streik?

Versorgungslage zunehmend kritisch

Während weiter über Geld und Bürokratie gestritten wird, spitzt sich die Lage für Patienten zu. Derzeit sind hierzulande sieben Kassenstellen unbesetzt, darunter eine in der Landeshauptstadt, die seit 2024 vakant ist. „Wir merken, dass es immer schwerer wird, Ärzte zu finden. Kollegen sind überlastet, in Gemeinden ohne Arzt spüren das die Menschen direkt. Zwar versuchen andere einzuspringen, doch die Mehrarbeit wird degressiv verrechnet – das heißt: Wer mehr arbeitet, bekommt Abschläge. Das ist nicht motivierend, vor allem nicht für junge Ärzte“, schildert Schriefl.