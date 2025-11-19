Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitspielen & gewinnen

Mit der „Krone“ zum Winter Opening Flachau!

Gewinnspiele
19.11.2025 17:00
(Bild: TORO Event/Malte Christians_Stall Records/Soul-spacestudios/Nolis Vanray)

Die „Krone“ macht das Winter Opeing in Flachau 2025 unvergesslich! Wir verlosen ein exklusives Fan-Package für zwei Personen, mit dem Sie Musik, Pistenspaß und VIP-Atmosphäre hautnah erleben können. 

0 Kommentare

Flachau startet Anfang Dezember mit einem echten Highlight in die Wintersaison: Beim Winter Opening treffen Top-Acts, Pistenspaß und Engagement für den guten Zweck aufeinander.

Drei Acts bringen Schnee zum Schmelzen
Am Samstag, 6. Dezember, sorgt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit seiner energiegeladenen Liveshow für ein fulminantes Opening. Am Sonntag, 7. Dezember, übernehmen DJ Ötzi, die Woodstock Allstar Band und die Nockis und verwandeln Flachau in die größte Winter-Party des Landes.

(Bild: FLACHAU TOURISMUS/Christian Lorenz)

Mitspielen & gewinnen

Ihr Gewinnpaket umfasst:

  • 2 Nächte im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück vom 6. bis 8. Dezember 2025

  • 2 Tagesskipässe für den 7. Dezember

  • 2 VIP Kombi-Tickets für 6. & 7. Dezember – genießen Sie die Konzerte von Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Woodstock Allstar Band und den Nockis aus nächster Nähe

Mit der „Krone“ live dabei!
Freuen Sie sich auf erstklassige Musik, beste Pistenbedingungen und ein Wochenende voller Emotionen im Herzen von Ski amadé. Einfach Formular ausfüllen und Gewinnchance sichern. Teilnahmeschluss: 27.11.2025
Wir wünschen viel Glück! 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
221.450 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
213.020 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.337 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
764 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf