Mit der „Krone“ zum Winter Opening Flachau!

Die „Krone“ macht das Winter Opeing in Flachau 2025 unvergesslich! Wir verlosen ein exklusives Fan-Package für zwei Personen, mit dem Sie Musik, Pistenspaß und VIP-Atmosphäre hautnah erleben können.
Flachau startet Anfang Dezember mit einem echten Highlight in die Wintersaison: Beim Winter Opening treffen Top-Acts, Pistenspaß und Engagement für den guten Zweck aufeinander.
Drei Acts bringen Schnee zum Schmelzen
Am Samstag, 6. Dezember, sorgt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit seiner energiegeladenen Liveshow für ein fulminantes Opening. Am Sonntag, 7. Dezember, übernehmen DJ Ötzi, die Woodstock Allstar Band und die Nockis und verwandeln Flachau in die größte Winter-Party des Landes.
Ihr Gewinnpaket umfasst:
2 Nächte im Doppelzimmer für 2 Personen inkl. Frühstück vom 6. bis 8. Dezember 2025
2 Tagesskipässe für den 7. Dezember
2 VIP Kombi-Tickets für 6. & 7. Dezember – genießen Sie die Konzerte von Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Woodstock Allstar Band und den Nockis aus nächster Nähe
Mit der „Krone“ live dabei!
Freuen Sie sich auf erstklassige Musik, beste Pistenbedingungen und ein Wochenende voller Emotionen im Herzen von Ski amadé. Einfach Formular ausfüllen und Gewinnchance sichern. Teilnahmeschluss: 27.11.2025
Wir wünschen viel Glück!
