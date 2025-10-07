„Das ist bedauerlich!“ Teamspieler verpasst Abflug

„Das ist bedauerlich, vor allem für Memphis, aber auch für uns. Natürlich möchte man die Vorbereitung auf die Länderspiele mit einem vollständigen Kader beginnen. Gleichzeitig gibt es Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen“, sagt Teamchef Ronald Koeman. „Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zu uns ins Trainingslager reisen kann.“