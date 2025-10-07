Vorteilswelt
Reisepass gestohlen

„Das ist bedauerlich!“ Teamspieler verpasst Abflug

Fußball International
07.10.2025 08:36
Niederlande-Star Memphis Depay wurde der Reisepass gestohlen.
Niederlande-Star Memphis Depay wurde der Reisepass gestohlen.(Bild: AFP/CHRISTOPHE SIMON)

Ärger für Memphis Depay: Weil dem Niederländer in Brasilien der Reisepass gestohlen worden war, verpasste er den Abflug zur Nationalmannschaft.

Seit rund einem Jahr kickt Memphis Depay bei Corinthians Sao Paulo. Am Sonntagabend wollte der 31-Jährige seinen Flug nach Europa antreten. Kurz vor dem Betreten des Flugzeuges merkte der Offensivmann jedoch, dass ihm der Reisepass gestohlen worden war.

„Das ist bedauerlich, vor allem für Memphis, aber auch für uns. Natürlich möchte man die Vorbereitung auf die Länderspiele mit einem vollständigen Kader beginnen. Gleichzeitig gibt es Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen“, sagt Teamchef Ronald Koeman. „Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zu uns ins Trainingslager reisen kann.“

Auf WM-Kurs
Mit Ersatzpapieren und der Hilfe des niederländischen Verbandes soll dies gelingen. Die Niederlande trifft in der WM-Quali auf Malta (9. Oktober) und Finnland (12. Oktober). Aktuell liegt „Oranje“ mit zehn Zählern, punktgleich mit den zweitplatzierten Polen, die jedoch ein Spiel mehr absolviert haben, an der Spitze der Gruppe G.

Porträt von krone Sport
krone Sport
