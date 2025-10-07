Vorteilswelt
NBA

Toronto verliert ohne Jakob Pöltl erstes Testspiel

US-Sport
07.10.2025 07:53
Die Nuggets bezwingen die Raptors.
Die Nuggets bezwingen die Raptors.(Bild: AP/DARRYL DYCK)

Ohne Jakob Pöltl sind die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die Saison 2025/26 in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Kanadier verloren in Vancouver gegen die Denver Nuggets 108:112. 

0 Kommentare

Der Center aus Wien, der auch an einem im Training erlittenen Nasenbeinbruch laboriert, musste wegen Rückenschmerzen passen. Brandon Ingram bei seinem ersten Einsatz im Toronto-Dress und RJ Barrett erzielten je 19 Punkte.

Die Raptors bestreiten vor dem Start in die reguläre NBA-Saison am 22. Oktober bei den Atlanta Hawks fünf weitere Testspiele. Die nächste Partie steht am Mittwoch in Kalifornien gegen die Sacramento Kings auf dem Programm.

