Toronto verliert ohne Jakob Pöltl erstes Testspiel
NBA
Ohne Jakob Pöltl sind die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die Saison 2025/26 in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Kanadier verloren in Vancouver gegen die Denver Nuggets 108:112.
Der Center aus Wien, der auch an einem im Training erlittenen Nasenbeinbruch laboriert, musste wegen Rückenschmerzen passen. Brandon Ingram bei seinem ersten Einsatz im Toronto-Dress und RJ Barrett erzielten je 19 Punkte.
Die Raptors bestreiten vor dem Start in die reguläre NBA-Saison am 22. Oktober bei den Atlanta Hawks fünf weitere Testspiele. Die nächste Partie steht am Mittwoch in Kalifornien gegen die Sacramento Kings auf dem Programm.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.