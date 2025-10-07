Totes Baby auf Carport-Dach: Kindsmutter in U-Haft

Psychologisches Gutachten könnte entscheidend sein

Inzwischen ist sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt worden. Das Gericht hat die U-Haft verhängt – wegen Verdachts des Mordes, wie die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte. Eine Psychiaterin wurde mit einer ersten Einschätzung beauftragt. Ihre Expertise könnte womöglich darüber entscheiden, ob die Kroatin die schreckliche Tat unter den Einwirkungen der Geburt begangen hat. Dann wäre es doch kein Mord, sondern Tötung eines Neugeborenen bei der Geburt.