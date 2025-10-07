Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gutachten entscheidend

Totes Baby auf Carport-Dach: Kindsmutter in U-Haft

Steiermark
07.10.2025 08:00
Vom schrägen Dachfenster fiel das Baby auf das Carportdach. Es hatte keine Überlebenschance.
Vom schrägen Dachfenster fiel das Baby auf das Carportdach. Es hatte keine Überlebenschance.(Bild: Jauschowetz Christian)

Nach dem Fund eines toten Neugeborenen in Graz wurde jetzt über die Kindsmutter die U-Haft verhängt. Die Ermittlungen laufen weiter wegen Verdachts des Mordes. Ein psychologisches Gutachten soll nun Aufschluss über den Zustand der 20-Jährigen bei der Geburt geben und den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen bewerten.

0 Kommentare

Der Fund eines toten, nackten Säuglings auf einem Carport-Dach in Graz-Wetzelsdorf vor einer Woche hat schockiert. Die 20-jährige Kindsmutter hatte das Baby offenbar vom schrägen Dachfenster ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus fallen lassen, nachdem sie zu Hause von der Geburt vollkommen überrascht worden war. Ihre Bauchschmerzen hatten sich als Wehen entpuppt.

Gegenüber den Ermittlern behauptet sie standhaft, von ihrer Schwangerschaft nichts bemerkt haben. Auch niemand aus dem Umfeld der jungen Frau – weder Familie noch Arbeitskollegen – hätten etwas mitbekommen. Die Kroatin soll auch bis zur Geburt ganz normal gearbeitet haben.

Ein Nachbar hatte vergangenen Dienstag Alarm geschlagen, nachdem er das Baby auf dem Carport-Dach entdeckt hatte. Die Kindsmutter wurde festgenommen, sie musste operiert werden, weil sie schwere Geburtsverletzungen erlitten hatte.

Lesen Sie auch:
Auf dem Dach dieses Carports wurde das tote Baby entdeckt.
Totes Baby auf Carport
Obduktion: Säugling starb an Schädel-Hirn-Trauma
02.10.2025
Bauchweh waren Wehen
Totes Neugeborenes auf Carport: Mord-Ermittlungen
02.10.2025

Psychologisches Gutachten könnte entscheidend sein
Inzwischen ist sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt worden. Das Gericht hat die U-Haft verhängt – wegen Verdachts des Mordes, wie die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte. Eine Psychiaterin wurde mit einer ersten Einschätzung beauftragt. Ihre Expertise könnte womöglich darüber entscheiden, ob die Kroatin die schreckliche Tat unter den Einwirkungen der Geburt begangen hat. Dann wäre es doch kein Mord, sondern Tötung eines Neugeborenen bei der Geburt.

In zwei Wochen, bei der nächsten Haftprüfung, soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Fest steht, dass die junge Frau langsam zu realisieren beginnt, was sie getan hat. Und damit wird sie wohl ein Leben lang zu kämpfen haben.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
154.997 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.661 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
126.585 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1246 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf