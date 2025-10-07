Die „Achterbahnfahrer“ erhalten Verstärkung

Am 1. November ist ja gegen die Austria das erste Match in der Profertil Arena geplant: „Wir haben diese Woche einen Behördenweg, der klären soll, ob unser Zeitplan zu halten ist.“ Die Hintertortribüne ist fertig wie der Zubau zur Haupttribüne, wo unter der Tribüne Presse, Rettung, Polizei, Security und Leichtathletik einquartiert werden. Der Gästesektor wurde verlängert wie die Gegentribüne. Überall gibt’s mehr überdachte Plätze. Die Kapazität wird aber nicht deutlich höher. „Aber es gibt mehr Komfort.“ Für den zweiten Ausbauschritt wird nun an der Finanzierung gearbeitet.