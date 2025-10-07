Bitterer Ausfall bei härtestem ÖFB-Kontrahenten

Toronto verliert ohne Jakob Pöltl erstes Testspiel
Bitterer Ausfall bei Bosnien-Herzegowina: Der härteste ÖFB-Gegner im Kampf um die Qualifikation für die WM 2026 muss auf Stürmer Ermedin Demirovic verzichten.
Wie sein Verein VfB Stuttgart mitteilt, wurde beim 27-Jährigen eine beginnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert. Demirovic fällt wochenlang aus.
Bei Österreichs 2:1-Auswärtssieg in Zenica vor rund einem Monat zählte Demirovic zu den auffälligsten Akteuren der Heimmannschaft.
Showdown in Wien?
Jetzt muss seine Auswahl ohne ihn auskommen. Gewinnt Bosnien die nächsten Spiele, kommt es am 18. November in Wien zu einem finalen Showdown um das WM-Ticket. Ein Einsatz von Demirovic ist jedoch äußerst fraglich …
