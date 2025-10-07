Lopez und Affleck mit Turtel-Auftritt bei Premiere

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Jennifer Lopez die Scheidung von Ben Affleck eingereicht hat. Doch irgendwie wurde man am Montagabend bei der Premiere von „Kiss of the Spider Woman“ in New York das Gefühl nicht los, dass zwischen den Ex-Eheleuten immer noch die Funken fliegen ...
Es war sicherlich die Überraschung des Abends: Denn zur Premiere des Musical-Streifens im Big Apple erschien nicht nur eine wie immer ausgesprochen fesche Jennifer Lopez, sondern auch ihr Ex-Ehemann Ben Affleck.
Harmonie – und ein kleiner Flirt?
Es war der erste gemeinsame Auftritt des ehemaligen Hollywood-Traumpaares seit der Scheidung im Februar. Doch von bösem Blut keine Spur. Im Gegenteil! Denn J.Lo und Affleck zeigten sich völlig entspannt, posierten gemeinsam und lachend für die Fotografen.
Fast schon zärtlich legte der Hollywoodstar am roten Teppich schließlich seinen Arm um die Taille seiner Ex, immer wieder schauten sich die beiden tief in die Augen. Und dann flüsterte der 53-Jährige seiner Ex-Gattin auch noch etwas ins Ohr. Szenen, die so manchen Fan wohl von einem Liebes-Comeback träumen lassen ...
Dass die beiden überhaupt gemeinsam auftauchten, hatte übrigens einen guten Grund. Denn während die Latina, die ihre Kurven in einem tollen Kleid von Harris Reed, das dank schwarzem Overlay an eine Spinne erinnerte, in Szene setzte, in „Kiss of the Spider Woman“ die Hauptrolle spielt, war Affleck mit seiner Firma Artist Equity als Produzent mit an Bord.
Affleck schwärmte über Lopez
„Vielen Dank, dieser Film wäre ohne Ben und ohne Artist Equity nicht entstanden“, schwärmte J.Lo vor der Premiere laut „The Hollywood Reporter“ über ihren Ex.
„Ich habe das Drehbuch gelesen, wissen Sie, bin dabei im Bett gelegen und war einfach platt“, fuhr sie fort. „Ich dachte nur, könnte das jetzt passieren? Ich darf singen, ich darf tanzen, ich darf schauspielern. Ich darf ein Hollywood-Filmstar wie aus früheren Zeiten sein.“
Und Affleck legte im Gespräch mit „Extra“ mit Lob für seine Ex nach. „Sie war unglaublich in diesem Film“, erklärte er begeistert. „Von Anfang an wusste sie, dass sie alles geben würde. Sie ha enorm hart gearbeitet. Man sieht all ihre vielen Talente – sie ist jemand, der mit klassischen Musicals aufgewachsen ist. Sie macht wirklich alles in diesem Film!“
