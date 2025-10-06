Auto stürzte auf Bahngleise: Zugverkehr lahmgelegt

Der Wagen kam auf dem Dach zu liegen. Dazu, wie schwer der Fahrer verletzt ist, konnte die Polizei Montagabend noch keine näheren Angaben machen. Unklar war vorerst auch, ob es weitere Verletzte gibt. Der Unfall führte dazu, dass die Zugstrecke zwischen Fritzens-Wattens und Hall komplett gesperrt werden musste. Darüber informierten die Österreichischen Bundesbahnen auf ihrer Homepage.