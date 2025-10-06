Auto stürzte auf Bahngleise: Zugverkehr lahmgelegt

Ein spektakulärer Unfall legte Montagabend in Mils bei Hall in Tirol den Zugverkehr lahm. Aus vorerst unbekannter Ursache war ein Auto auf die Bahngleise gestürzt. Wie es dazu kommen konnte und wie viele Personen verletzt sind, war vorerst unklar.
Laut ersten Informationen kam es gegen 20.45 Uhr zu dem Unfall. Ein Fahrzeuglenker kam aus vorerst nicht geklärter Ursache offenbar von der Tiroler Straße ab. Der Wagen stürzte in der Folge auf die Bahngleise.
Der Wagen kam auf dem Dach zu liegen. Dazu, wie schwer der Fahrer verletzt ist, konnte die Polizei Montagabend noch keine näheren Angaben machen. Unklar war vorerst auch, ob es weitere Verletzte gibt. Der Unfall führte dazu, dass die Zugstrecke zwischen Fritzens-Wattens und Hall komplett gesperrt werden musste. Darüber informierten die Österreichischen Bundesbahnen auf ihrer Homepage.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.