Wilder Shitstorm, weil sie Tochter (2) noch stillt

Sie postete ein Gag-Foto in ihre mittlerweile abgelaufene Instagram-Story, auf dem sie dank eines Filters zu große Augen und einen zu großen Mund hat. Sie hat dazu ihr T-Shirt hochgezogen und gibt ihrer Kleinen demonstrativ die Brust.

Dazu schrieb sie mit triefendem Sarkasmus: „An die Hater, die sich darüber aufregen, dass ich meine Zweijährige stille … Ich hoffe, ihr habt einen gesegneten Tag.“ Gefolgt von einem spöttischen Küsschen per Emoji.