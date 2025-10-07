Vorteilswelt
Rumer Willis

Wilder Shitstorm, weil sie Tochter (2) noch stillt

Society International
07.10.2025 08:05
Rumer Willis will sich die Kritik daran, dass sie ihre zweijährige Tochter noch stillt, nicht ...
Rumer Willis will sich die Kritik daran, dass sie ihre zweijährige Tochter noch stillt, nicht gefallen lassen.(Bild: APA/AFP/Michael Tran)

Ihr wurde dank Mama Demi Moore und Papa Bruce das Actionheldinnen-Gen mit in die Wiege gelegt. Deshalb lässt sich Rumer Willis auch nicht so einfach ins Boxhorn jagen – insbesondere nicht von Internet-Trollen, die sie als Mutter infrage stellen. Die 37-Jährige zog jetzt gegen all diejenigen ins Feld, die sich darüber aufregen, dass sie ihre zweijährige Tochter Louetta noch immer stillt.

0 Kommentare

Sie postete ein Gag-Foto in ihre mittlerweile abgelaufene Instagram-Story, auf dem sie dank eines Filters zu große Augen und einen zu großen Mund hat. Sie hat dazu ihr T-Shirt hochgezogen und gibt ihrer Kleinen demonstrativ die Brust.

Dazu schrieb sie mit triefendem Sarkasmus: „An die Hater, die sich darüber aufregen, dass ich meine Zweijährige stille … Ich hoffe, ihr habt einen gesegneten Tag.“ Gefolgt von einem spöttischen Küsschen per Emoji.

Rumer als „Klammer-Mama“ beschimpft
Willis hatte am 23. September ein Reel auf Instagram gepostet, in dem sie sich in verschiedenen Outfits und mit ihrer Tochter auf dem Arm zeigt. Um dann zu enthüllen, dass die Kleidungskombinationen es einfach für sie machen, ihre Zweijährige zu stillen.

Dieses Instagram-Posting von Rumer Willis sorgte für einen heftigen Shitstorm:

Während sie vielfach Lob für ihren Modegeschmack und ihr süßes Kind bekam, wurde sie von anderen scharf attackiert – mit Kommentaren wie „sie ist viel zu alt, um noch gestillt zu werden“, „In ihrem Alter sollte sie bereits selbstständig aus der Tasse trinken und normale Nahrung essen, du Klammer-Mama“, bis „Ihr Hollywood-Mütter habt doch alle einen Schaden!“

„Unsere Brüste sind genau dafür gemacht“
Willis hatte beim Beverly Hills Film Festival 2024 deutlich gemacht, dass „ich mich niemals dafür schämen werde“, ihre Tochter in der Öffentlichkeit zu stillen: „Das ist nun mal, wie Babys essen, wie sie eine Bindung aufbauen und wie sie sich sicher fühlen. Unsere Brüste sind genau dafür gemacht!“

Lesen Sie auch:
Rumer Willis posiert im legendären Glitzer-Bikini ihrer Mama Demi Moore. 
Sexy Hommage
Rumer Willis in Demi Moores „Striptease“-Bikini!
08.03.2025
Ehrliche Worte
Emma Willis: „Dachte sogar über Scheidung nach“
15.09.2025

Sie erklärte, dass sie es einfach nicht verstehe, dass insbesondere im prüden Amerika damit viele Leute Probleme zu haben scheinen: „Wir haben in unserer Gesellschaft Brüste sexualisiert. Aber ich kann gut damit umgehen, wenn Leute es merkwürdig finden oder mich dafür verurteilen!“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Rumer Willis
