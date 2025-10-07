Nächtlicher Einsatz: Kühltruhe brannte lichterloh

Wohnhaus stark verraucht

„Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden“, so der Einsatzleiter Johann Delsnig. Der Brand ist aus einer Kühltruhe ausgegangen. Das ganze Wohnhaus war stark verraucht. Da die Rettungskräfte nicht wussten, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befanden, suchten zwei Atemschutztrupps das Wohnhaus ab. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Zum Glück wurden keine Personen verletzt.