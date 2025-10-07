Polster: ÖFB? „Hoffe, dass Irrtum korrigiert wird“

Gedanklich habe er sich auf den Verlust des prestigereichen Titels aber bereits eingerichtet. „Da ist keine Wehmut dabei. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Rekord über so viele Jahre innehatte“, sagte Polster, der sich seit 1996 und also fast drei Jahrzehnte lang mit dem Attribut Rekordtorschütze schmücken darf. Damals überholte er „Goleador“ Hans Krankl, der 34 Mal traf. Sollte Arnautovic seine Marke zu Fall bringen, will Polster „ihm gratulieren, und gut ist es“, wie er trocken meinte.