Machtspiele

Nach der EM riss die positive Energie rund ums Team nie ab, der Weltfußball zieht mehr als je zuvor. Obwohl die Reisestrapazen für die WM 2026 enorm sind, haben sich in der Vorverkaufsziehung mehr als 4,5 Millionen Anhänger aus 216 Ländern für die erste Ticket-Chance beworben. Noch lassen die Fans Donald Trumps Skurrilitäten kalt. Der will das Politische nicht vom Sportlichen trennen. Anders ist es nicht zu erklären, dass der US-Präsident anscheinend Vertretern des Irans die Einreise zur Auslosung verweigert hat. Die USA wollen sich das Recht vorbehalten, Nationalteams nicht einreisen zu lassen. Der Weltverband tobt: „Die Politik darf nicht mächtiger als der Fußball sein.“