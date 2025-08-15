Nein zu Fusionen, aber ja zur Zusammenarbeit

Zusammenarbeit kann für Einsparungen sorgen

Sehr wohl vorstellen kann sich der GVV-Chef allerdings, dass Gemeinden mehr im Bereich Verwaltung oder Buchhaltung kooperieren. Dies könne beispielsweise eine gemeinsame Lohnverrechnung oder Buchhaltung sein oder ein Amtsleiter für zwei, drei Kommunen. „Das sollte natürlich alles freiwillig passieren“, meint Trummer. Wie viel man sich dadurch sparen könne, sei von Ort zu Ort unterschiedlich.