Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeindezusammenlegung

Nein zu Fusionen, aber ja zur Zusammenarbeit

Burgenland
15.08.2025 14:00
In den meisten Kommunen werden die Löcher im Haushalt immer größer.
In den meisten Kommunen werden die Löcher im Haushalt immer größer.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Trotz prekärer Finanzlage in den meisten Kommunen sind Gemeindezusammenlegungen (noch) kein Thema im Burgenland. Das benötigte Personal würde Mehrkosten verursachen.

0 Kommentare

Das „Tabuthema“ der Gemeindefusionen war von den niederösterreichischen Neos wieder aufs Tapet gebracht worden. Die Kommunen sollen dadurch effizienter arbeiten können. Im Burgenland teilt man diese Meinung allerdings nicht.

Mehr Personal heiße mehr Kosten
Eine größere Gemeinde brauche mehr Personal, was wiederum mehr Kosten verursache, meint etwa Präsident Leo Radakovits vom ÖVP-Gemeindebund. Er spricht sich gegen angeordnete Fusionen von Orten aus. Wenn, dann müsse so etwas immer freiwillig erfolgen, meint er.

Das sieht auch Gemeindevertreterverband (GVV)-Präsident Erich Trummer (SPÖ) so. Zudem würden schon jetzt die Gemeinden auf Zusammenarbeit und Kooperationen setzen, etwa bei der Wasserversorgung oder Kinderbetreuung. „Das ist der sinnvollere Weg“, meint Trummer. Die Erfahrungen aus der Steiermark hätten zudem gezeigt, dass die Einsparungseffekte kaum vorhanden seien.

Zusammenarbeit kann für Einsparungen sorgen
Sehr wohl vorstellen kann sich der GVV-Chef allerdings, dass Gemeinden mehr im Bereich Verwaltung oder Buchhaltung kooperieren. Dies könne beispielsweise eine gemeinsame Lohnverrechnung oder Buchhaltung sein oder ein Amtsleiter für zwei, drei Kommunen. „Das sollte natürlich alles freiwillig passieren“, meint Trummer. Wie viel man sich dadurch sparen könne, sei von Ort zu Ort unterschiedlich.

Gleichzeitig erwartet er sich Maßnahmen vom Bund: So sollen die Einnahmen durch die CO2-Steuer nach dem Finanzausgleichsgesetz verteilt werden. Weiters soll das Personal der schulischen Tagesbetreuung vom Bund finanziert werden. Ein dritter Punkt betrifft die Grundsteuer. Wie schon das Unabhängige Gemeinde-Vertreter-Forum (UGVF) tritt der GVV-Präsident für eine Reform ein.

„Es ist ausbaufähig“
Radakovits sieht auch Reformbedarf, glaubt nicht, dass der Bund sich in Sachen Grundsteuer bewegen wird. Die Zusammenarbeit im Bereich von Amtsleiter und Verwaltung sei jetzt schon möglich. „Das ist sicher ausbaufähig.“ Potenzial ortet er hingegen noch bei der Abgabeneinhebung. Einerseits gebe es hier viele Rückstände, andererseits wäre es eine Entlastung, wenn die Gemeinden hier zusammenarbeiten würden.

Freiwilliger Rettungsschirm für die Gemeinden
Beide Kommunalvertreter sind sich jedenfalls einig, dass die Gemeinden finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Kann eine Kommune eigentlich in Konkurs gehen? Laut Trummer ist nur eine Handlungsunfähigkeit möglich. Schon jetzt gibt es das Gemeindefondsgesetz, welches als freiwilliger Rettungsschirm dient.

Wer sich einmal unter diesen begeben muss, verliert aber weitgehend die Kontrolle über seinen Ort. Möglich ist die Verwertung von Gemeindeeigentum, die Übernahme von Liegenschaften und wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde sowie die Einsetzung eines Sachverständigen durch den Fonds. 

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
19° / 34°
Symbol wolkenlos
Güssing
16° / 34°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
16° / 34°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
17° / 34°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
144.984 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
116.840 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
110.756 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2242 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1734 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1219 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Burgenland
Durchwachsener Sommer
„Wir brauchen ein starkes Finale im Freibad“
Schneller als gedacht
Dorf setzt Kultwirt ein Denkmal für die Ewigkeit
Menü-Lotterie
Gleicher Preis, aber andere Rechnung für Eltern
Innovatives Projekt
Schafe sorgen im neuen PV-Park für Ordnung
Auf der B50
Dritter Unfall binnen zwei Wochen bei Parndorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf