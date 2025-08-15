Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Durchwachsener Sommer

„Wir brauchen ein starkes Finale im Freibad“

Burgenland
15.08.2025 11:00
Freibad-Freunde kamen im Juli nicht auf ihre Kosten. Statt Badespaß gab es hauptsächlich Wolken ...
Freibad-Freunde kamen im Juli nicht auf ihre Kosten. Statt Badespaß gab es hauptsächlich Wolken und Regen.(Bild: Hörmandinger Marion)

Wegen des verregneten Julis liegen die Besucherzahlen in den burgenländischen Freibädern deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Die aktuelle Hitzewelle lässt die Betreiber noch ein wenig hoffen.

0 Kommentare

Die hohen Temperaturen Ende Juni ließen die Freibäder zunächst hoffen. Im Juli dominierten allerdings Regen und Kühle statt sommerlichem Wetter. Für viele Freibäder bedeutete das einen herben Rückschlag: Wo sonst Sonnenhungrige und Familien für Hochbetrieb sorgten, blieben Liegewiesen leer und die Eintrittszahlen lagen weit hinter den Erwartungen zurück. Ein Besuch im Freibad fiel daher vielfach ins Wasser. Viele Schwimmbäder verzeichneten bereits deutlich weniger Gäste als in den Vorjahren, an besonders trüben Tagen blieben die Tore sogar geschlossen.

Geteiltes Leid
Zum Vergleich: In Eisenstadt fiel heuer etwa zehnmal so viel Regen wie im Juli 2024. Bei Gästezahlen im Parkbad macht sich das bemerkbar. Statt 11.750 Besucher im Juli des Vorjahres waren es heuer lediglich 5740. Ähnlich die Situation in Deutschkreutz: Mit 5499 Gästen halbierte sich ebenfalls die Besucherzahl. Das gleiche Schicksal ereilte auch das Freibad in Pöttsching.

Dort liegt man mit 7000 Besuchern bis Ende Juli bei nur rund 50 Prozent des Vorjahres. Bürgermeister Martin Mitteregger bleibt dennoch optimistisch: „Ein Freibad rentiert sich mit den Fixkosten, wie Personal, Instandhaltung, Strom und Chemie, für eine Gemeinde generell nicht, ist aber eine sinnvolle Einrichtung für die Allgemeinheit, vor allem für Kinder und Jugendliche. Ein Pöttsching ohne Freibad ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt undenkbar.“

Seit vergangener Woche füllen sich die Liegewiesen wieder.
Seit vergangener Woche füllen sich die Liegewiesen wieder.(Bild: Reinhard Judt)

In Güssing hielten vor allem treue Gäste den Betrieb am Laufen: „Zumindest haben wir für die Stammschwimmer fast immer von bis 12 oder 13 Uhr offen gehabt“, so die Verantwortlichen. Dennoch liegt man mit 4200 Gästen weit unter den 8200 des Vorjahres. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Freibad in Gols. Mit 13.000 Besuchern blieb man zwar unter dem Juli-Durchschnitt von 18.000 Gästen, aber das Schwimmbad musste zumindest an keinem Tag bisher geschlossen bleiben. „Wir werden für unser Freibad einen Durchschnittssommer verzeichnen“, prophezeit Langzeit-Bademeister Harald Moser.

Starkes Finish kann noch einiges gutmachen
Ob es noch ein versöhnliches Saisonende für die Betreiber gibt, liegt nun an der Sonne: Bleibt es im August weiterhin so heiß wie zuletzt, dann könnten die Bäder bei den Besucherzahlen noch einiges aufholen. „Wir hoffen daher auf ein starkes Saison-Finale“, lautet der einhellige Tenor. Neue Rekorde bei den Gästezahlen werden sich aber ziemlich sicher nicht mehr ausgehen.

Porträt von Stefan Pogatsch
Stefan Pogatsch
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
19° / 35°
Symbol wolkenlos
Güssing
16° / 34°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
16° / 34°
Symbol heiter
Neusiedl am See
18° / 35°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
17° / 34°
Symbol heiter

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
142.030 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
115.219 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Wirtschaft
Kultige Modeschmuck-Kette meldet Insolvenz an
109.923 mal gelesen
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
1799 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1727 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1540 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Mehr Burgenland
Schneller als gedacht
Dorf setzt Kultwirt ein Denkmal für die Ewigkeit
Menü-Lotterie
Gleicher Preis, aber andere Rechnung für Eltern
Innovatives Projekt
Schafe sorgen im neuen PV-Park für Ordnung
Auf der B50
Dritter Unfall binnen zwei Wochen bei Parndorf
Ängstliche Depression
Martin Pucher auf der Anklagebank? Fehlanzeige!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf