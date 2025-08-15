„Wir brauchen ein starkes Finale im Freibad“

In Güssing hielten vor allem treue Gäste den Betrieb am Laufen: „Zumindest haben wir für die Stammschwimmer fast immer von bis 12 oder 13 Uhr offen gehabt“, so die Verantwortlichen. Dennoch liegt man mit 4200 Gästen weit unter den 8200 des Vorjahres. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Freibad in Gols. Mit 13.000 Besuchern blieb man zwar unter dem Juli-Durchschnitt von 18.000 Gästen, aber das Schwimmbad musste zumindest an keinem Tag bisher geschlossen bleiben. „Wir werden für unser Freibad einen Durchschnittssommer verzeichnen“, prophezeit Langzeit-Bademeister Harald Moser.