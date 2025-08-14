Vorteilswelt
Innovatives Projekt

Schafe sorgen im neuen PV-Park für Ordnung

Burgenland
14.08.2025 19:00
Der Grundstein für die neue Anlage in Parndorf ist gelegt.
Der Grundstein für die neue Anlage in Parndorf ist gelegt.

In Parndorf koppelt man eine Photovoltaik-Anlage an den Windpark. 6320 Haushalte profitieren. Den Tieren schmeckt’s.

Die oekostrom AG, die deutsche Energiegenossenschaft Green Planet Energy eG und die Stadtwerke Hartberg setzten gestern den Spatenstich für eines der innovativsten Energieprojekte in Österreich. In Parndorf wird eine Photovoltaik-Anlage entstehen, die nebenher landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht und an die Infrastruktur eines bestehenden Windparks angebunden wird.

Mit einer Leistung von 17 MWp wird die Anlage ab Jänner 2026 rund 6320 Haushalte im Nordburgenland mit sauberem, regional erzeugtem Strom versorgen. Das Besondere ist die Kombination mehrerer Technologien: Photovoltaik zur erneuerbaren Stromerzeugung, landwirtschaftliche Nutzung und ein moderner Batteriespeicher, der dafür sorgt, dass erneuerbare Energie verfügbar ist, wenn sie auch gebraucht wird.

Die Anlage wird an den Windpark Parndorf der oekostrom AG angebunden und nutzt die Synergien bei Infrastruktur und Flächennutzung optimal. Die Pflege der Grünflächen zwischen den Solarmodulen übernehmen in Zukunft ein paar Schafe – ein ökologisch durchdachter Ansatz zur Förderung der Biodiversität.

„Dieses Projekt ist ein echter Meilenstein. Es zeigt, wie wir erneuerbare Energien technologisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll kombinieren können“, sagt Jan Häupler, Vorstandsmitglied der oekostrom AG. Auch Landesrätin Daniela Winkler ortet nur Positives: „Wir sind seit mehr als 25 Jahren das Vorzeigeland bei der Windenergie und wir werden gerade zum Vorzeigeland bei der Sonnenenergie.“

