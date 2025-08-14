Schafe sorgen im neuen PV-Park für Ordnung

„Dieses Projekt ist ein echter Meilenstein. Es zeigt, wie wir erneuerbare Energien technologisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll kombinieren können“, sagt Jan Häupler, Vorstandsmitglied der oekostrom AG. Auch Landesrätin Daniela Winkler ortet nur Positives: „Wir sind seit mehr als 25 Jahren das Vorzeigeland bei der Windenergie und wir werden gerade zum Vorzeigeland bei der Sonnenenergie.“