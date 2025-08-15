Gleicher Preis, aber andere Rechnung für Eltern

Für Eltern heißt das aber nicht automatisch: gleiche Rechnung. Denn die Gemeinden entscheiden weiterhin selbst, wie viel sie für das Essen verlangen. In Oberwart etwa, wo die Küche Burgenland direkt liefert, wird ein Verwaltungsaufwand einkalkuliert. Das treibt die Preise auf bis zu 7,80 pro Mahlzeit in der Mittelschule nach oben. Die Stadt will jedoch künftig, dass die Abrechnung direkt zwischen Eltern und der Küche erfolgt, um den hohen Aufwand mit der Gegenverrechnung der Mittagessensförderung des Landes zu reduzieren.