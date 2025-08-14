Dritter Unfall binnen zwei Wochen bei Parndorf

Schwerer Zusammenstoß bei der Frunpark-Kreuzung forderte drei Verletzte. Feuerwehr warnt vor riskanter Fahrweise.
Auf der B50 bei Parndorf hat sich in der Nacht auf Donnerstag erneut ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Es ist bereits der dritte Unfall innerhalb von zwei Wochen an dieser Kreuzung – ein Abschnitt, der zunehmend zur Gefahrenstelle wird.
Kurz nach 23.30 Uhr kollidierten zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug in der Mitte zerrissen, die Heckachse herausgerissen. Über 150 Meter erstreckte sich das Trümmerfeld.
Feuerwehr bittet um Vorsicht
Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr Parndorf, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften im Einsatz stand, dauerten bis 2 Uhr nachts. Die Feuerwehr appelliert eindringlich: In dem besagten Kreuzungsbereichen – insbesondere nachts und an Wochenenden – ist höchste Vorsicht geboten.
