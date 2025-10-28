Ein legendärer Österreicher

Sein Lebensweg hätte eigentlich einen Hollywood-Film gefüllt: Geburtsort Linz, Studium in Wien und USA, dort lernt er Anna kennen, von deren Vater er erst später erfuhr, Heirat mit dieser Tochter des größten Schiffsmagnaten Asiens, Aufstieg zu einem Tankerkönig, zu einem „Tycoon“, einer zentralen Persönlichkeit in Hongkong und dort am Sonntag gestorben als ein reichlich spendender und fördernder Menschenfreund, der seine österreichische Staatsbürgerschaft nie aufgegeben hat.