Israel will nach Eskalation Waffenruhe einhalten

Die Infografik zeigt den Verlauf des Gaza-Kriegs von Oktober 2023 bis Oktober 2025 mit wichtigen Ereignissen, Opferzahlen und geografischen Karten. Zu Beginn werden bei einem Angriff der Hamas 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 Geiseln genommen. Die israelische Gegenoffensive führt zu 67.000 palästinensischen Todesopfern laut Hamas. Der Konflikt weitet sich auf den Iran und den Libanon aus, mit weiteren Angriffen und Bombardierungen. Es gibt zwei Waffenruhen, mehrere Geiselbefreiungen und internationale Kritik an Israels Vorgehen. Am Ende werden die letzten Geiseln freigelassen und 2.000 palästinensische Häftlinge ausgetauscht. Quelle: APA.