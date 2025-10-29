Sohn und Frau erstochen: U-Haft wurde verhängt

Nach dem mutmaßlichen Doppelmord in Enns wurde nun U-Haft über den Verdächtigen 78-jährigen Robert K. verhängt. Der Mann soll weiter bei der Version bleiben, dass ein Streit Auslöser für die Tat gewesen sein soll. Am Montagmorgen wurden die Leichen seiner Frau und des behinderten Sohnes im gemeinsamen Haus gefunden.
„Die U-Haft ist verhängt worden“, bestätigt Melanie Kurz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr, am Mittwochvormittag auf „Krone“-Anfrage. Zu den näheren Umständen der Tat gibt sich die Behördensprecherin ansonsten weiterhin sehr zugeknöpft. Bei einer ersten Einvernahme zeigte sich der 78-Jährige geständig, Auslöser für die Tat soll ein familiärer Streit gewesen sein.
Fest steht nun, dass der bis jetzt unbescholtene Mann weiterhin hinter Gittern bleiben wird. Die Ermittlungen wegen Mordes laufen im Hintergrund weiter. Er soll seine Frau (70) und den gemeinsamen behinderten Sohn (41) erstochen haben.
