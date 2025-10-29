Sohn und Frau erstochen: U-Haft wurde verhängt

Nach dem mutmaßlichen Doppelmord in Enns wurde nun U-Haft über den Verdächtigen 78-jährigen Robert K. verhängt. Der Mann soll weiter bei der Version bleiben, dass ein Streit Auslöser für die Tat gewesen sein soll. Am Montagmorgen wurden die Leichen seiner Frau und des behinderten Sohnes im gemeinsamen Haus gefunden.