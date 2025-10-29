Rebecca Mir angelt sich nach „taff“-Aus Mega-Job

Nach ihrem Ausstieg bei „taff“ hat sich Rebecca Mir nun einen neuen Mega-Job geangelt. Die 33-Jährige wird das RTL-Starmagazin „Exclusiv“ sowie „Exclusiv Weekend“ moderieren.
Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Demnach verstärkt Mir ab 2026 das Team des beliebten RTL-Starmagazins und wird neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig regelmäßig durch die Show, die seit 30 Jahren über die faszinierende Welt der Promis berichtet, führen. Zum Moderationsteam gehört zudem auch weiterhin Kena Amoa.
Mir begeistert von neuem Job
„,Exclusiv‘ ist für mich das Starmagazin schlechthin. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi-Welt – geprägt von TV-Ikone Frauke Ludowig“, verriet Mir.
Auch auf Instagram ließ RTL die neue „Exclusiv“-Moderatorin Rebecca Mir hochleben:
Auf die neue Aufgabe blicke sie mit großer Vorfreude, fuhr die TV-Schönheit fort. „Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen. Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL-Familie zu werden.“
„Wunschkandidatin“
Auch Ludowig verriet, dass sie sich sehr auf Mir als „neue Kollegin bei ,Exclusiv‘“ freue. „Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für ,Exclusiv‘ zu gewinnen.“
Rebecca Mir stand in den vergangenen 13 Jahren für das ProSieben-Magazin „taff“ vor der Kamera. Ihren medialen Durchbruch feierte Rebecca Mir 2011 mit ihrer Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“, wo sie den zweiten Platz belegte.
Es folgten zahlreiche Fashion-Week-Auftritte sowie TV-Engagements – darunter als Moderatorin verschiedener Unterhaltungsformate, mit einer Nebenrolle in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ und durch Show-Teilnahmen wie bei „Let’s Dance“.
